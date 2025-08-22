weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: 0:0 – FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf spielen remis

Für den Gastgeber FC Hettstedt endete das Spiel gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 23.08.2025, 02:51

Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Hettstedt
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 1

0:0 im Duell zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf –

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Prokhorenko (79. Uhlig), Hoffmann, Kemnitz (90. Lettau), Svitiukha, Döring, T. L. Krey, Wienholz, Mühlenberg, Stein
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Petraj, Schulze, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Stoye (69. Kolle), Horlbog, Fiebiger, Gründler, Siebald
; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120