Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Prokhorenko (79. Uhlig), Hoffmann, Kemnitz (90. Lettau), Svitiukha, Döring, T. L. Krey, Wienholz, Mühlenberg, Stein

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Petraj, Schulze, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Stoye (69. Kolle), Horlbog, Fiebiger, Gründler, Siebald

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120