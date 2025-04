Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Dessauer SV 97 I heimste der VfB Gräfenhainichen am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Gräfenhainichen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Gräfenhainichen und Dessauer SV 97 I mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 170 Fußballfans waren im Sportforum Stadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (24.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Marvin Römling den Gastgeber in Führung (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – Dessauer SV 97 I

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Henschel (77. Werner), Römling, Rodriguez, Michalczyk, Stockmann (90. Mehre), Kühne, Kirste, Fromm, Wiechmann (89. Schlobach), Schmidt (46. Hopfe)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Schweininger, Von Klöden (83. Yousef), Kieseler, Zabel, Markert (71. Abaszada), Malende, Brenner (79. Kamschütz), Merkel, Hoffmann

Tore: 1:0 Marvin Römling (55.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Torsten Hüttig, Heinz Malsch; Zuschauer: 170