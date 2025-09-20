Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der TuS Kochstedt von Trainer Ralf Steffens aus dem Kräftemessen mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Daniel Friedrich (20.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Die Dessauer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe, Strokosch, Zuchowski, Hensen, Resetaritz (88. Streit), Friedrich (62. Ziemba), Krüger (89. Bidmon), Zabel (62. Böhme), Buschmann (79. Denell), Richter

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller (77. Ritter), Jablonka (55. Müller), Huth, Wakrim, Thöner, Tann, Körnig, Kießling, Arlt (86. Rasche), Dorn

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35