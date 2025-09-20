Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Ralf Steffens und sein Team TuS Kochstedt gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Wittenberg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Eike Strokosch (TuS Kochstedt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Friedrich den Ball ins Netz (20.).

TuS Kochstedt baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 26: Kochstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Noah Samuel Hensen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – FC Victoria Wittenberg

TuS Kochstedt: Jeßwein – Strokosch, Ihbe, Krüger (89. Bidmon), Zuchowski, Friedrich (62. Ziemba), Buschmann (79. Denell), Zabel (62. Böhme), Richter, Hensen, Resetaritz (88. Streit)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Arlt (86. Rasche), Körnig, Jablonka (55. Müller), Kießling, Wakrim, Thöner, Tann, Huth, Müller (77. Ritter)

Tore: 1:0 Eike Strokosch (16.), 2:0 Daniel Friedrich (20.), 3:0 Noah Samuel Hensen (26.), 4:0 Davey-Jerome Richter (90.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Paul Leitenberger, Alexander Markus; Zuschauer: 35