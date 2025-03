Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch haben 85 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Seegrehna und dem FC Stahl Aken verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Nach nur zwölf Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Patrick Belger die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – FC Stahl Aken

SV Seegrehna: Brandenburg – Trenkel (76. Schütz), Krüger (84. Ruprecht), Gäbelt (53. Böhme), Jäckel, B. Schenke, Schüler, Hesse, Geißler (53. Henska), Griedel, T. Schenke

FC Stahl Aken: Papsdorf – Zhelezniak, Saliou, Müller, Rehsack (84. Teichmann), Belger, Zakhel (72. Kutscher), Rzeznitzeck, Dreßler, Franz, Saalmann (62. Krenzler)

Tore: 0:1 Patrick Belger (12.); Schiedsrichter: Stefan Cordes (Muldestausee); Assistenten: Maximilian Schemainda, Ronny Plenz; Zuschauer: 85