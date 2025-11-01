Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Thauer (12.) erzielt wurde.

12. Minute: SV Seegrehna in Führung dank Doppelpack von Christoph Thauer – 2:0

Dann konnte Seegrehna noch einen Erfolg erzielen. Julian Niklas Gäbelt traf in der 24. Spielminute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Dessauer zum Zug: Stefan Krug versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Brenzlich wurde es für die Wittenberger zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:1 aus. Thauer traf in der 57. Spielminute noch einmal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Unentschieden. Die Wittenberger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Thauer traf in der 74. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Dessauer aber nicht unterkriegen. Krug versenkte den Ball in der 75. Minute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Thauer versenkte den Ball in der 80. Minute noch einmal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Krug traf in der 81. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur drei Minuten später konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Jäckel, Gäbelt, Schüler, Schenke, J. Ruprecht (79. Kohl), Geißler, Trenkel (78. F. Ruprecht), Stark, Thauer, Kruse

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Mieth, Seiffert (46. Marzian), Fleischer (77. Möbius), Berke, Hagendorf, Müller, Klausnitzer, Reichardt (46. Krug), Ruge, Michaelis (27. Franzel)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80