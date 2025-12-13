Der SV Seegrehna sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa.

Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch haben 51 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Seegrehna und dem SV 1922 Pouch-Rösa verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Trenkel, Arendt (86. Kohl), Schüler, Gäbelt, Kruse, Ruprecht, Geißler, Schenke (46. Eigendorf), Fricke (90. Furchner), Thauer

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Sickert, Richter, Da Silva Semedo, Ersed, Hänisch, Gentil Da Cunha, Tale, Wittig, Robalo, Bacurim

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51