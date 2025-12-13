Der SV Seegrehna errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa.

Wittenberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Seegrehna und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 51 Zuschauer waren in Sportstätte Gebrüder Grabsch live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Thauer, Trenkel, Ruprecht, Kruse, Arendt (86. Kohl), Schenke (46. Eigendorf), Schüler, Geißler, Fricke (90. Furchner), Gäbelt

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Gentil Da Cunha, Ersed, Bacurim, Wittig, Sickert, Robalo, Tale, Hänisch, Richter, Da Silva Semedo

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51