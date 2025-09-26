Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der SV Seegrehna am Freitag Sportstätte Gebrüder Grabsch in Wittenberg. Der TuS Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Wittenberg/MTU. Die 117 Beobachter in Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Seegrehna ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Marc-Lucas Buschmann (TuS Kochstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Davey-Jerome Richter den Ball ins Netz.

Minute 30: SV Seegrehna mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 6:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Geißler, J. Ruprecht, Kruse (46. Weise), Schüler, Stark, Trenkel, Gäbelt, Böhme (61. F. Ruprecht), Jäckel, Krüger

TuS Kochstedt: Jeßner – Resetaritz, Buschmann (68. Denell), Böhme, Zabel, Landgraf (56. Hein), Krüger, Ihbe, Richter (76. Karbath), Strokosch (56. Streuber), Hensen (76. Krieg)

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117