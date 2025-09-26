Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der SV Seegrehna am Freitag Sportstätte Gebrüder Grabsch in Wittenberg. Der TuS Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Wittenberg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Marcus Furchner hat am Freitag vor 117 Zuschauern in Sportstätte Gebrüder Grabsch ganze sechs Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marc-Lucas Buschmann für Kochstedt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Davey-Jerome Richter der Torschütze.

Minute 30: SV Seegrehna mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 zu erweitern (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Krüger, Geißler, Böhme (61. F. Ruprecht), Gäbelt, Trenkel, J. Ruprecht, Stark, Kruse (46. Weise), Jäckel, Schüler

TuS Kochstedt: Jeßner – Richter (76. Karbath), Böhme, Hensen (76. Krieg), Strokosch (56. Streuber), Ihbe, Landgraf (56. Hein), Buschmann (68. Denell), Krüger, Zabel, Resetaritz

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117