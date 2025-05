Fußball-Landesklasse 4: Am Sonntag war der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf gegenüber dem SV Seegrehna machtlos und wurde mit 1:4 (1:2) vom Platz gefegt.

Vor 89 Zuschauern hat sich das Team von Philipp Scopp mit 1:4 (1:2) gegen Seegrehna geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Leon Henska (32.) erzielt wurde.

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf liegt 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Christoph Thauer traf für Seegrehna in Minute 50. Spielstand 3:1 für den SV Seegrehna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 27

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Thauer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (73.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV Seegrehna

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Koppe (72. Odenthal), Krohn, Gresse (72. Hauss), Heinze (66. Neumann), Mende, Elmenthaler (84. Räbiger), Alter, Sprenger (84. Winter), Jentzsch, Tietel

SV Seegrehna: Janihsek – Schenke, Jäckel, Gäbelt (76. Ruprecht), Stark, Schenke, Griedel, Thauer (86. Eigendorf), Henska (69. Furchner), Trenkel (76. Böhme), Geißler

Tore: 0:1 Christoph Thauer (28.), 0:2 Leon Henska (32.), 1:2 Lukas Elmenthaler (45.+1), 1:3 Christoph Thauer (50.), 1:4 Christoph Thauer (73.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Karsten Lück; Zuschauer: 89