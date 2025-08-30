Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der SV GOLPA gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Mustafa Alalawi (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Jessener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Alalawi den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (55.). Damit war der Sieg der Jessener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV GOLPA rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (79. Schönerstedt), Reiche (65. Werner), J. Schmidt, Thiecke, Schröter (33. Neuwirth), Krause, L. F. Schmidt, Kästner (85. Marquardt), Neumann (79. Bilau), Micklisch

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick (62. Sachse), Olexy, Ockler (70. Beetz), Winter, Wedmann (73. Heinrich), Alalawi (77. Askar), Heinze (68. Schüler), Quinque, Weidmann, Michlick

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58