Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Triumph über den SV Blau-Rot Coswig.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Michael Warnecke für Coswig traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten später konnte Lennart Giese (Coswig) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Werner, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Götz, Vetter, Micklisch, Reichmann, Krause, L. F. Schmidt, Reiche, Schröter

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Saage, Schaaf, Seifert (55. Körner), Warnecke, Plotz (90. Kanzenbach), Giese, Ziem (46. Weber), Ristok (90. Ziem), Guroll, Löwe

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63