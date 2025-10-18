Der SV GOLPA errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Michael Warnecke für Coswig traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

SV GOLPA und SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 15

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur fünf Spielminuten später konnte Lennart Giese (Coswig) den Ball über die Linie bringen (83.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Schröter, Vetter, Götz, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Werner, Micklisch, L. F. Schmidt, Krause, Reiche, Reichmann

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Seifert (55. Körner), Schaaf, Saage, Ziem (46. Weber), Guroll, Ristok (90. Ziem), Giese, Löwe, Warnecke, Plotz (90. Kanzenbach)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63