Der SV GOLPA sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Reiche, Werner, Reichmann, L. F. Schmidt, Micklisch, Krause, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Vetter, Schröter, Götz

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Plotz (90. Kanzenbach), Schaaf, Warnecke, Saage, Seifert (55. Körner), Guroll, Giese, Ristok (90. Ziem), Ziem (46. Weber), Löwe

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63