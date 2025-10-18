Der SV GOLPA errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Julian Schmidt (15.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Lennart Giese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (83.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Coswiger aber nicht mehr wettmachen. Der SV GOLPA hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Schröter, Götz, Werner, Micklisch, Vetter, Reichmann, L. F. Schmidt, Reiche, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Krause

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Seifert (55. Körner), Ristok (90. Ziem), Löwe, Plotz (90. Kanzenbach), Guroll, Saage, Giese, Ziem (46. Weber), Schaaf, Warnecke

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63