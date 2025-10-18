Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Triumph über den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Coswiger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (15.).

Minute 15 SV GOLPA gleichauf mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten darauf konnte Lennart Giese (Coswig) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Vetter, Reiche, Schröter, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Werner, Krause, Micklisch, L. F. Schmidt, Götz, Reichmann

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Warnecke, Guroll, Löwe, Saage, Seifert (55. Körner), Ristok (90. Ziem), Plotz (90. Kanzenbach), Ziem (46. Weber), Schaaf, Giese

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63