Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Kräftemessen mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Jens Borchers, als Lucas Klausnitzer für Roßlau traf und in Spielminute 75 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Constantin Elias Richter (77.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Lukas Ulrich Hanke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (88.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke, Richter, Michaelis (60. Thauer), Klausnitzer, Ruge (81. Heit), Seiffert, Franzel (81. Hanke), Lorenz (81. Möbius), Fleischer (60. Krug), Reichardt

FC Victoria Wittenberg: Müller – Thöner, Dorn (86. Müller), Kießling, Müller (80. Rasche), Körnig, Zaddach, Jablonka, Arlt (78. Vurmo), Wakrim, Ritter

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62