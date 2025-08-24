Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Sonntag war der SV Friedersdorf gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

SV Friedersdorf verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Muldestausee/MTU. Vor 150 Zuschauern hat sich das Team von Carsten Messner mit 1:3 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage eingestehen müssen.

Christopher Pötzsch (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Stephan Eberhard den Ball ins Netz.

SV Friedersdorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Torwart Mirko Dörfler konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Pötzsch den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (72.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Die Muldestauseer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Fischer (61. Rickelt), Hartmann, Walter, Stolzenhain (46. Mieth), Seiring (61. Rohde), Janssen, Krasnokutskyi (46. Kauna), Vereshchaka (83. Trommer), Jefkay, Kowalski

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch, Mißner (86. Kirchhoff), Nelles (76. Pabstmann), Achilles (87. Rohde), Riediger, Erler, Chebbah, Jentzsch, Csehil, Eberhard (90. Tran Nguyen Gia)

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150