Der SV Friedersdorf sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Friedersdorf und SV GOLPA mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 55 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

Nach gerade einmal 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (54. Fischer), Vereshchaka, Seiring, Kökel (76. Kauna), Hartmann, Janssen, Rohde (68. Krasnokutskyi), Walter, Jefkay, Kowalski

SV GOLPA: Hennig – Schröter, Reiche (64. Reichmann), Schönerstedt (64. Marquardt), Micklisch, Schmidt, Götz, Thiecke, Burmeister (64. Werner), Krause, Schmidt

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55