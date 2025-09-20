Ergebnis 5. Spieltag SV Friedersdorf sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen SV GOLPA
Der SV Friedersdorf errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV GOLPA.
Muldestausee/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV GOLPA. 55 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.
Nach nur 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA
SV Friedersdorf: Fleischer – Kowalski, Jefkay, Rohde (68. Krasnokutskyi), Stolzenhain (54. Fischer), Hartmann, Seiring, Vereshchaka, Walter, Janssen, Kökel (76. Kauna)
SV GOLPA: Hennig – Schönerstedt (64. Marquardt), Schmidt, Schmidt, Micklisch, Krause, Götz, Reiche (64. Reichmann), Burmeister (64. Werner), Schröter, Thiecke
Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55