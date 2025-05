Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Anton Trommer für Friedersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jan-Erik Bergt den Ball ins Netz.

Minute 33 SV Friedersdorf auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Spielstand 1:1. Das Coswiger Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich die Führung. Jan-Niklas Seifert schoss und traf in Minute 51. Die Muldestauseer blieben ihnen auf den Fersen. Franz Seiring schoss und traf in Minute 66. Unentschieden. Die Coswiger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Bergt traf in Spielminute 70 ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring traf in Spielminute 74 per Strafstoß, gefolgt von Lukasz Kowalski (77.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marco Tille. Spielstand 4:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Seiring den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Muldestauseer gesichert. Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Kowalski, Jefkay, Kökel, Trommer (64. Fischer), Schirnau (46. Schletter), Mühlbauer, Rickelt (54. Thiel), Walter, Janssen, Seiring

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Scheller, Seifert, Saage, Warnecke, Ristok (54. Ziem), Barth, Bergt, Böhme, Kappel, Löwe

Tore: 1:0 Anton Trommer (2.), 1:1 Jan-Erik Bergt (33.), 1:2 Jan-Niklas Seifert (51.), 2:2 Franz Seiring (66.), 2:3 Jan-Erik Bergt (70.), 3:3 Franz Seiring (74.), 4:3 Lukasz Kowalski (77.), 5:3 Franz Seiring (88.); Schiedsrichter: Maximilian Hebestreit (Zeitz); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 43