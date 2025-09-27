Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. 5:1 (2:0) in Elster: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Samstag im Tor der Gegner aus Friedersdorf untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Maurice Witzel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Zahna-Elsteraner legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze.

Minute 30: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Nick Hartmann (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Dietze, Schneider (82. Kupplich), Schutzsch (71. Remme), Y. Schüler (85. L. Witzel), Zoberbier (66. D. Schüler), Engelhardt (85. Jahn), Kase, M. Witzel, Lavrov, Göbel

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Krasnokutskyi), Jefkay, Seiring, Kowalski, Rohde (68. Fischer), Vereshchaka, Walter, Hartmann, Stolzenhain, Janssen

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44