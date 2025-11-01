Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Die 61 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen das Team aus Coswig mit 5:0 (2:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Yannick Schüler den Ball ins Netz (45+2.).

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (88.). Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Kase, D. Schüler (76. Schuschke), M. Witzel (86. Zoberbier), Y. Schüler, Schutzsch (86. L. Witzel), Schneider, Engelhardt, Dietze (88. Jahn), Lavrov, Göbel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Ristok (77. Weber), Ziem (85. Ziem), Körnicke, Bergt, Scheller, Kappel, Warnecke, Guroll, Gliese (46. Schaaf)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61