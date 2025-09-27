Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Fünfmal hat der SV Eintracht Elster am Samstag gegen die Gäste aus Friedersdorf eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zahna-Elsteraner.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maurice Witzel für Elster traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

Minute 30: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Nick Hartmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – Schutzsch (71. Remme), Kase, Schneider (82. Kupplich), Zoberbier (66. D. Schüler), M. Witzel, Y. Schüler (85. L. Witzel), Engelhardt (85. Jahn), Göbel, Dietze, Lavrov

SV Friedersdorf: Hahn – Seiring, Janssen, Jefkay, Rohde (68. Fischer), Kowalski, Walter, Kökel (46. Krasnokutskyi), Stolzenhain, Hartmann, Vereshchaka

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44