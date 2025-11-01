Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Spiel mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Yannick Schüler (45+2.) erzielt wurde.

Minute 45+2: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (88.). Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Lavrov, Schneider, Engelhardt, Schutzsch (86. L. Witzel), Kase, Y. Schüler, M. Witzel (86. Zoberbier), Göbel, Dietze (88. Jahn), D. Schüler (76. Schuschke)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert, Ristok (77. Weber), Kappel, Ziem (85. Ziem), Guroll, Körnicke, Scheller, Bergt, Warnecke, Gliese (46. Schaaf)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61