Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV Dessau 05 II am Sonntag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den SV Friedersdorf verabschieden musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Lukasz Kowalski für Friedersdorf traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

SV Dessau 05 II liegt 0:2 zurück – 93. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SV Friedersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Jeremy Maurice Walter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden. Der SV Dessau 05 II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 II – SV Friedersdorf

SV Dessau 05 II: Heimberg – Sanneh, Chebbah, Schmitkamp, Sparfeld, Schilling, Hobohm, Gaedke (46. Kuczkowiak), Mieth, Bergt (75. Chohou), Kupka (75. Dabo)

SV Friedersdorf: Hahn – Rohde (65. Castillo Pena), Janssen, Vereshchaka (65. Jefkay), Mieth, Walter, Mühlbauer, Kowalski (74. Rickelt), Kökel, Seiring (72. Fischer), Faber

Tore: 0:1 Lukasz Kowalski (2.), 0:2 Jeremy Maurice Walter (90.+3); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Marek Scholz; Zuschauer: 55