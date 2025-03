Der SV Blau-Rot Pratau hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den VfB Gräfenhainichen mit 0:3 (0:1).

Wittenberg/MTU. Vor 100 Zuschauern hat sich das Team von Marc-Lucas Tempel mit 0:3 (0:1) gegen Gräfenhainichen eine Niederlage eingestehen müssen.

Till Stockmann (VfB Gräfenhainichen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau kassierte einmal Gelb (54.). Das zweite Tor konnten die Gräfenhainicher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Robert Wieland Kirste den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

SV Blau-Rot Pratau hinkt 0:2 hinterher – 56. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau kassierte noch zweimal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stockmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (75.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher entschieden. Die Wittenberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – VfB Gräfenhainichen

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse, Hartkopf, Schönebeck, Göhlert, Al Fadel Al Mahamid, Gässler, Gallin, Mainka, Hanke (81. Küpper), Bullert (68. Bilke)

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Michalczyk, Römling, Stockmann, Schlobach (87. Wolfensteller), Henschel, Kühne (78. Schmidt), Rodriguez, Fromm (46. Noack), Wiechmann, Kirste

Tore: 0:1 Till Stockmann (39.), 0:2 Robert Wieland Kirste (56.), 0:3 Till Stockmann (75.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Maximilian Schemainda, Andreas Behling; Zuschauer: 100