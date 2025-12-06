Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Coswiger legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig führt mit zwei Toren

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Coswiger den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (78. Fischer), J. Seifert, Guroll (85. Kanzenbach), Ristok, Kuschert, Scheller, Bergt, Warnecke, Hoffmann (71. Ziem), Weber (88. M. Seifert)

SV Seegrehna: Janihsek – Böhme (30. Schenke), Furchner (57. Fricke), Raiskup (78. Poppe), Schüler, Gäbelt, Ruprecht, Thauer, Jäckel, Geißler, Kruse

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48