Coswig/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer überraschenden Wende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem deutlichen Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Thomas Schmidt am Ende der ersten Halbzeit, als Hannes Bruch für gast traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte gast noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Fynn Rubitzsch erzielt.

Minute 55: SV Blau-Rot Coswig 0:2 im Hintertreffen

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten acht Minuten legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Lennart Giese kam rein für Jan-Niklas Seifert und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite sprang Victor Alfonso Samaniega Lopez für Ebrima Ceesay ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Giese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Coswig sicherte (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Coswiger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Guroll (83. Weber), Seifert (76. Giese), Scheller (63. Körner), Schaaf (56. Schölzel), Saage (46. Kappel), Warnecke, Ziem, Löwe, Körnicke

SG Empor Waldersee: Köhler – Rubitzsch (63. Herro), Schäfer, John, Chebbah, Griebner, Bruch (48. Schilling), Ceesay (73. Samaniega Lopez), Vogel, Schulze, Westendorf

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57