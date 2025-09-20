Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem klaren Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Thomas Schmidt am Ende der ersten Halbzeit, als Hannes Bruch für gast traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die gaster legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Fynn Rubitzsch der Torschütze (55.).

55. Minute: SV Blau-Rot Coswig mit 0:2 im Rückstand

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite räumte Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Coswiger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Saage (46. Kappel), Guroll (83. Weber), Ziem, Scheller (63. Körner), Seifert (76. Giese), Schaaf (56. Schölzel), Körnicke, Warnecke, Löwe, Bergt

SG Empor Waldersee: Köhler – Schulze, Ceesay (73. Samaniega Lopez), Rubitzsch (63. Herro), Vogel, Chebbah, John, Griebner, Schäfer, Westendorf, Bruch (48. Schilling)

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57