Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann traf für den SV Blau-Rot Coswig in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

2:0 Vorsprung für SV Blau-Rot Coswig – 86. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Friedersdorf doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Patrick Thiel (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Ristok (89. Weber), Schaaf (81. Meyers), Plotz, Scheller, Guroll (46. Schölzel), Löwe, Hoffmann (81. Ziem), Warnecke, Körnicke (89. Fischer)

SV Friedersdorf: Hahn – Janssen, Thiel, Stolzenhain (51. Stucke), Rickelt, Krasnokutskyi, Mieth, Kökel, Walter, Hartmann (89. Müller), Vereshchaka

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47