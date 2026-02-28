Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Friedersdorf fuhr der SV Blau-Rot Coswig am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf durch.

Laurence Fynn Hoffmann traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig führt nach 86 Minuten 2:0

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (46. Schölzel), Bergt, Scheller, Ristok (89. Weber), Körnicke (89. Fischer), Plotz, Löwe, Schaaf (81. Meyers), Hoffmann (81. Ziem), Warnecke

SV Friedersdorf: Hahn – Thiel, Hartmann (89. Müller), Mieth, Vereshchaka, Janssen, Walter, Kökel, Krasnokutskyi, Stolzenhain (51. Stucke), Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47