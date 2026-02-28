Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Nach nur 21 Minuten schoss Laurence Fynn Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Die Coswiger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Brian-Lucas Körnicke der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig mit 2:0 vorne – Minute 86

In der Nachspielzeit nutzte der SV Friedersdorf doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Patrick Thiel (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schaaf (81. Meyers), Scheller, Körnicke (89. Fischer), Plotz, Ristok (89. Weber), Hoffmann (81. Ziem), Guroll (46. Schölzel), Bergt, Löwe, Warnecke

SV Friedersdorf: Hahn – Rickelt, Stolzenhain (51. Stucke), Thiel, Janssen, Kökel, Walter, Vereshchaka, Krasnokutskyi, Mieth, Hartmann (89. Müller)

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47