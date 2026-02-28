Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen das Team aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 86: SV Blau-Rot Coswig führt mit zwei Toren

In der Nachspielzeit nutzte der SV Friedersdorf doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Patrick Thiel (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Guroll (46. Schölzel), Bergt, Schaaf (81. Meyers), Körnicke (89. Fischer), Plotz, Warnecke, Scheller, Hoffmann (81. Ziem), Ristok (89. Weber)

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Hartmann (89. Müller), Thiel, Krasnokutskyi, Janssen, Stolzenhain (51. Stucke), Rickelt, Mieth, Kökel, Walter

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47