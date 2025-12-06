Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Jan-Erik Bergt (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jean-Pascal Körner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig baut Vorsprung auf 2:0 aus – 42. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bergt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (82.). Damit war der Triumph der Coswiger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Scheller, J. Seifert, Kuschert, Warnecke, Weber (88. M. Seifert), Körner (78. Fischer), Ristok, Hoffmann (71. Ziem), Guroll (85. Kanzenbach)

SV Seegrehna: Janihsek – Thauer, Böhme (30. Schenke), Kruse, Geißler, Schüler, Gäbelt, Furchner (57. Fricke), Raiskup (78. Poppe), Ruprecht, Jäckel

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48