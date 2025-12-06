Dem SV Blau-Rot Coswig gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen das Team aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Coswiger legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (82.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (88. M. Seifert), Scheller, Hoffmann (71. Ziem), Warnecke, Guroll (85. Kanzenbach), Bergt, J. Seifert, Körner (78. Fischer), Ristok, Kuschert

SV Seegrehna: Janihsek – Thauer, Furchner (57. Fricke), Schüler, Raiskup (78. Poppe), Geißler, Ruprecht, Jäckel, Gäbelt, Böhme (30. Schenke), Kruse

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48