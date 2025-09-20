Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen die SG Empor Waldersee heimste der SV Blau-Rot Coswig am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Coswig/MTU. Nach haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee am Samstag 3:2 (0:1) getrennt. In einer schlagartigen Wende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem klaren Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Hannes Bruch (SG Empor Waldersee) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die gaster legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fynn Rubitzsch der Torschütze (55.).

SV Blau-Rot Coswig gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 55

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten acht Minuten legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite verließ Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Coswiger zu entscheiden (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Saage (46. Kappel), Schaaf (56. Schölzel), Guroll (83. Weber), Ziem, Warnecke, Löwe, Scheller (63. Körner), Bergt, Seifert (76. Giese), Körnicke

SG Empor Waldersee: Köhler – Griebner, Ceesay (73. Samaniega Lopez), Westendorf, Schäfer, Rubitzsch (63. Herro), John, Bruch (48. Schilling), Chebbah, Vogel, Schulze

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57