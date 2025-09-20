Coswig/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem deutlichen Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Thomas Schmidt, als Hannes Bruch für gast traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte gast noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Fynn Rubitzsch erzielt.

SV Blau-Rot Coswig hinkt 0:2 hinterher – 55. Minute

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite räumte Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Coswiger zu entscheiden (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Ziem, Warnecke, Körnicke, Guroll (83. Weber), Seifert (76. Giese), Scheller (63. Körner), Saage (46. Kappel), Schaaf (56. Schölzel), Löwe

SG Empor Waldersee: Köhler – Rubitzsch (63. Herro), Griebner, John, Westendorf, Schulze, Chebbah, Bruch (48. Schilling), Schäfer, Vogel, Ceesay (73. Samaniega Lopez)

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57