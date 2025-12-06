Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Lerchenfeld eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Coswiger gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Seegrehna.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jean-Pascal Körner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig liegt in Minute 42 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Coswiger als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok, Hoffmann (71. Ziem), Guroll (85. Kanzenbach), Weber (88. M. Seifert), Bergt, Warnecke, Körner (78. Fischer), J. Seifert, Kuschert, Scheller

SV Seegrehna: Janihsek – Furchner (57. Fricke), Böhme (30. Schenke), Geißler, Jäckel, Schüler, Raiskup (78. Poppe), Kruse, Gäbelt, Thauer, Ruprecht

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48