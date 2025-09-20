Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten das Team aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Jessener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Mustafa Alalawi der Torschütze (23.).

2:0 Vorsprung für SV Allemannia 08 Jessen – Minute 23

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Allemannia 08 Jessen steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Wedmann, Alalawi, Schüler, Krause (60. Askar), Heinze (60. Michalke), Michlick, Heinrich, Quinque (71. Wilhelms), Olexy (71. Becker)

SV Seegrehna: Brandenburg – Raiskup, Griedel, Jäckel, Krüger, Furchner, Geißler, Eigendorf (46. Zeise), Gäbelt, Schüler, Kruse

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66