Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Michel Nick Wedmann (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mustafa Alalawi den Ball ins Netz (23.).

SV Allemannia 08 Jessen führt nach 23 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Allemannia 08 Jessen steckte einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seegrehna doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Seegrehna erlangte (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Krause (60. Askar), Quinque (71. Wilhelms), Michlick, Alalawi, Schüler, Wedmann, Olexy (71. Becker), Weidmann, Heinze (60. Michalke), Heinrich

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Gäbelt, Griedel, Eigendorf (46. Zeise), Krüger, Raiskup, Kruse, Geißler, Schüler, Furchner

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66