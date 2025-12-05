Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf durch.

Jannik-Noah Winter (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Krause (46. Alalawi), Winter (82. Michalke), Peinl (43. Wedmann), Quinque (68. Sachse), Heinze, J. Michlick, Weidmann, Heinrich, M. Michlick (77. Böhme), Olexy

SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (75. Rickelt), Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Vereshchaka, Kökel (72. Rohde), Janssen, Jefkay, Mühlbauer, Seiring, Mieth, Walter

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37