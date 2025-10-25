Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte ein deutliches Ergebnis über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Kevin Heinze (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Jessener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (64.).

SV Allemannia 08 Jessen liegt in Minute 64 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Mustafa Alalawi den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (78.). Damit war der Sieg der Jessener entschieden. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – J. Michlick, Wedmann, Olexy (80. Michalke), Weidmann, Alalawi, Heinze (80. Schüler), Heinrich, M. Michlick (80. Sachse), Böhme (61. Krause), Quinque

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott (73. Howe), Kühne, Födisch, Kirschke, Gröber, Schütz, Preuß, Oberländer, Poenicke, Bilke

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81