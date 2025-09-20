Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Michel Nick Wedmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Jessener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Mustafa Alalawi der Torschütze (23.).

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). Die Jessener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Alalawi, Olexy (71. Becker), Heinrich, Heinze (60. Michalke), Michlick, Quinque (71. Wilhelms), Schüler, Krause (60. Askar), Wedmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Jäckel, Krüger, Raiskup, Kruse, Griedel, Furchner, Eigendorf (46. Zeise), Geißler, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66