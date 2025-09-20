Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Michel Nick Wedmann (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Jessener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Mustafa Alalawi der Torschütze (23.).

SV Allemannia 08 Jessen führt nach 23 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy (71. Becker), Michlick, Weidmann, Schüler, Alalawi, Heinrich, Wedmann, Heinze (60. Michalke), Krause (60. Askar), Quinque (71. Wilhelms)

SV Seegrehna: Brandenburg – Krüger, Griedel, Furchner, Jäckel, Eigendorf (46. Zeise), Gäbelt, Raiskup, Geißler, Kruse, Schüler

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66