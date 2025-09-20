Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Nach 18 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Michel Nick Wedmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Mustafa Alalawi (23.) erzielt wurde.

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Quinque (71. Wilhelms), Wedmann, Heinrich, Michlick, Krause (60. Askar), Schüler, Heinze (60. Michalke), Olexy (71. Becker), Weidmann, Alalawi

SV Seegrehna: Brandenburg – Raiskup, Jäckel, Eigendorf (46. Zeise), Furchner, Kruse, Griedel, Krüger, Gäbelt, Schüler, Geißler

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66