Ergebnis 17. Spieltag SV Allemannia 08 Jessen gewinnt daheim mit 2:0 gegen SV GOLPA
Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.
Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.
Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Jessen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 17
SV Allemannia 08 Jessen in Minute 90+1 2:0 in Führung
Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA
SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick (88. Philipp), Heinrich, Heinze, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Kilian (78. Peinl), Olexy, Winter, Weidmann, Böhme (70. Alalawi)
SV GOLPA: Birken – Neumann, Neuwirth (43. Marquardt), Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Micklisch, Schmidt, Reiche, Thiecke, Krause, Vetter
Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107