Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 90+1 2:0 in Führung

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick (88. Philipp), Heinrich, Heinze, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Kilian (78. Peinl), Olexy, Winter, Weidmann, Böhme (70. Alalawi)

SV GOLPA: Birken – Neumann, Neuwirth (43. Marquardt), Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Micklisch, Schmidt, Reiche, Thiecke, Krause, Vetter

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107