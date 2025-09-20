Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 66 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Seegrehna freuen.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mustafa Alalawi den Ball ins Netz (23.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). Die Jessener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze (60. Michalke), Heinrich, Quinque (71. Wilhelms), Michlick, Schüler, Krause (60. Askar), Olexy (71. Becker), Wedmann, Alalawi, Weidmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Geißler, Eigendorf (46. Zeise), Krüger, Raiskup, Furchner, Kruse, Jäckel, Griedel, Schüler, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66