Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Mustafa Alalawi (23.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SV Allemannia 08 Jessen – 23. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy (71. Becker), Alalawi, Heinze (60. Michalke), Quinque (71. Wilhelms), Heinrich, Michlick, Weidmann, Schüler, Krause (60. Askar), Wedmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Krüger, Furchner, Geißler, Schüler, Raiskup, Griedel, Jäckel, Eigendorf (46. Zeise), Kruse, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66